Число погибших в результате аварии с автобусом в Пакистане увеличилось до 44. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на представителей полиции.

В автобусе находилось 48 пассажиров. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Автобус врезался на трассе в опору моста, съехал в кювет и загорелся. Сообщается, что четыре человека, в том числе ребенок и женщина, выжили. Сейчас они в больнице.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.