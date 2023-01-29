Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Происшествия

Число погибших в результате аварии с автобусом в Пакистане увеличилось до 44

Число погибших в результате аварии с автобусом в Пакистане увеличилось до 44

Новости часа: ВСУ за ночь выпустили 29 снарядов по городам и селам Херсонской области

Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Подмосковье

Пожар произошел в ресторане недалеко от Алма-Аты на высоте 3 200 метров

В российском посольстве заявили, что следят за ситуацией в Израиле

Двух кошек спасли после пожара в Орехово-Зуевеа

Два человека погибли и почти 600 пострадали при землетрясении в Иране

В Перу автобус упал с обрыва – СМИ

Автомобиль загорелся на МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе

СК начал проверку после пожара на складе на территории рынка "Синдика" в Подмосковье

Число погибших в результате аварии с автобусом в Пакистане увеличилось до 44. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на представителей полиции.

В автобусе находилось 48 пассажиров. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Автобус врезался на трассе в опору моста, съехал в кювет и загорелся. Сообщается, что четыре человека, в том числе ребенок и женщина, выжили. Сейчас они в больнице.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика