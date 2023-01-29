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Происшествия

Пожар произошел в ресторане недалеко от Алма-Аты на высоте 3 200 метров

Пожар произошел в ресторане недалеко от Алма-Аты на высоте 3 200 метров

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Облака загорелись в Казахстане. Пожар случился на высоте 3200 метров в ресторане горнолыжного курорта "Шымбулак" недалеко от Алма-Аты.

Подробности сообщили в пресс-службе местного МЧС. Пожар начался утром на третьем этаже. Пламя потушили за три часа, однако это было непросто. Подъехать к ресторану "Облака" невозможно. Пришлось использовать внутренние противопожарные краны и снегогенератор. Из-за возгорания остановили канатную дорогу, закрыли две трассы. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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