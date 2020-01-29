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29 января 2020, 13:15

Происшествия

Следователи допрашивают бывших сотрудников полиции по делу Голунова

Следователи допрашивают бывших сотрудников полиции по делу Голунова

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Пятерых бывших сотрудников полиции привезли на допрос в Следственный комитет. Это экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Западном административном округе столицы. Они участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова прошлым летом. Его обвиняли в сбыте наркотиков.

Теперь самим силовикам вменяют превышение полномочий. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: 228, 286 и 303.

14 января Голунова признали потерпевшим. Ранее по этому делу он проходил как свидетель. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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