Следователи допрашивают бывших сотрудников полиции по делу Голунова

Пятерых бывших сотрудников полиции привезли на допрос в Следственный комитет. Это экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Западном административном округе столицы. Они участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова прошлым летом. Его обвиняли в сбыте наркотиков.

Теперь самим силовикам вменяют превышение полномочий. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: 228, 286 и 303.

14 января Голунова признали потерпевшим. Ранее по этому делу он проходил как свидетель. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.