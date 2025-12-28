Новости мира: лавины во французских Альпах унесли жизни двух человек

Во французских Альпах сошедшие лавины унесли жизни двух человек: гида, который возглавлял группу туристов, и лыжника. Оба инцидента произошли в зонах, ранее считавшихся малоропасными.

У восточного побережья Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. Одно из местных предприятий объявило об эвакуации сотрудников на фоне стихийного бедствия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

