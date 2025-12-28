Форма поиска по сайту

28 декабря, 09:45

Происшествия

Новости мира: лавины во французских Альпах унесли жизни двух человек

Новости мира: лавины во французских Альпах унесли жизни двух человек

Полиция задержала банду мошенников, выдававших себя за стоматологов

Собянин: отражена атака еще двух беспилотников, летевших к Москве

Новости регионов: машина с людьми провалилась под лед в Якутске

Ребенок получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera

Новости мира: массовая авария произошла в Японии из-за гололедицы

Автобус "Москва–Брест" разбился в Белоруссии

Новости мира: сильнейшие снегопады накрыли США

"Московский патруль": суд в Подмосковье вынес решение по делу экс-судьи Тришкина

"Московский патруль": столичные полицейские накрыли сеть подпольных типографий

Во французских Альпах сошедшие лавины унесли жизни двух человек: гида, который возглавлял группу туристов, и лыжника. Оба инцидента произошли в зонах, ранее считавшихся малоропасными.

У восточного побережья Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. Одно из местных предприятий объявило об эвакуации сотрудников на фоне стихийного бедствия. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоДмитрий Козачинский

