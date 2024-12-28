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28 декабря, 23:30

Происшествия

Новости мира: в Турции прогремел взрыв в жилом здании

Новости мира: в Турции прогремел взрыв в жилом здании

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В Турции в жилом здании прогремел взрыв, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел на северо-западе страны. После взрыва там вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате пострадали десять человек, а причиной могла стать утечка газа. На месте продолжают работать медики и спасатели.

В Китае построили крупнейший в мире десантный корабль "Сычуань". Церемония спуска на воду прошла на верфи в Шанхае. На вооружение народно-освободительной армии "Сычуань" поступит после испытаний. Инновационные технологии позволяют использовать корабль для запуска и посадки воздушных судов разных типов, включая истребители, вертолеты, тяжелые беспилотные аппараты.

Сотни людей собрались 28 декабря в Гонконге на шоу пиротехнических дронов. Оно прошло в рамках кампании по сохранению панд. Чтобы сформировать их изображение, потребовалось 1 000 летающих устройств, некоторые из которых оснастили фейерверками. Многие из зрителей пришли на представление за несколько часов, чтобы занять место для просмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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