"Московский патруль": ФСБ предотвратила покушения на офицера и военного блогера

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушения на офицера Минобороны и военного блогера, который освещает события СВО.

Установлено, что теракт планировали украинские спецслужбы. Исполнителем согласился стать россиянин. Он, по данным ФСБ, успел забрать из тайника взрывное устройство мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и разведать обстановку в жилищах блогера и военнослужащего. Однако преступление он совершить не успел, поскольку его задержали правоохранители.

Мужчина уже дал показания. По его словам, через интернет действия координировал сотрудник ГУР Украины.

Подробнее – в программе "Московский патруль".