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28 декабря, 19:15

Происшествия

Фура заблокировала движение в сторону Москвы из-за ДТП на Киевском шоссе

Фура заблокировала движение в сторону Москвы из-за ДТП на Киевском шоссе

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Фура попала в ДТП на участке Киевского шоссе, где идет ремонт. Из-за аварии движение по трассе в сторону Москвы оказалось заблокировано.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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