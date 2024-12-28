В Крыму введен режим ЧС из-за разлива мазута

В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после разлива мазута в Керченском проливе. Угроза утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря сохраняется, сообщили власти. Глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорить ликвидацию последствий, подчеркнув необходимость координации усилий всех ведомств.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация критическая и неизбежно повлечет экологические последствия. Специальные службы и волонтеры продолжают расчищать территорию и спасать птиц и животных, пострадавших в зоне ЧП.

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