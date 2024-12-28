Состояние двоих россиян, выживших в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым

Состояние двоих россиян, выживших в авиакатастрофе под Актау, остается тяжелым. Еще четверо находятся в состоянии средней тяжести, трое идут на поправку, сообщили в российском Минздраве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверки авиационной безопасности по всей стране. Генпрокуратуре и правительственной комиссии поставлена задача обеспечить объективное расследование причин катастрофы и не допускать распространения фейков и провокаций.

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