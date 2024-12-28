Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 12:15

Происшествия

Состояние двоих россиян, выживших в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым

Состояние двоих россиян, выживших в авиакатастрофе в Казахстане, остается тяжелым

Новости регионов: пожар в общежитии в Махачкале локализован

Турист из Москвы утроил пьяный дебош на самолете в Паттайю

Задержан россиянин, который готовился совершить теракт в отношении офицера

Зрители Москвы 24 прислали кадры горящего автомобиля такси в центре города

Новости мира: в Китае спустили на воду крупнейший десантный корабль

Новости мира: США вернутся к фиксированному потолку госдолга 2 января

Новости регионов: водитель устроил дрифт на машине с гирляндой в Реутове

На пляжах Краснодарского края спасатели и волонтеры собрали 37 тысяч тонн песка

"Московский патруль": подростка избили в одном из столичных ЖК

Состояние двоих россиян, выживших в авиакатастрофе под Актау, остается тяжелым. Еще четверо находятся в состоянии средней тяжести, трое идут на поправку, сообщили в российском Минздраве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверки авиационной безопасности по всей стране. Генпрокуратуре и правительственной комиссии поставлена задача обеспечить объективное расследование причин катастрофы и не допускать распространения фейков и провокаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика