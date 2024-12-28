Задержан россиянин, который готовился совершить теракт в отношении офицера

Правоохранители задержали россиянина, который готовил теракты против высокопоставленного офицера и военного блогера. Преступник действовал по заданию украинской разведки, сообщили в ФСБ.

Задержанный взял в тайнике в Подмосковье самодельное взрывное устройство, которое было замаскировано под музыкальную колонку. Затем он осматривал места проживания своих целей, чтобы позднее устроить взрыв дистанционно. В ведомстве сообщили, что задержанный сотрудничает со следствием.

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