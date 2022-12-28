Российские войска активно действуют на донецком направлении. Вооруженные силы Украины несут большие потери. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российские ВС уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей противника. Кроме того, военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая действовала в районе Владимировки ДНР.

Подробнее об этом – в сюжете телеканала Москва 24.