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28 декабря, 21:30

Происшествия

Российские войска активно действуют на донецком направлении

Российские войска активно действуют на донецком направлении

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Российские войска активно действуют на донецком направлении. Вооруженные силы Украины несут большие потери. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российские ВС уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей противника. Кроме того, военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая действовала в районе Владимировки ДНР.

Подробнее об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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