ДТП произошло в Южном Бутове

Серьезная авария произошла в Южном Бутове. На Мелитопольской улице фура при развороте зацепила Mazda и перегородила движение. Информации о пострадавших пока не поступало. Из-за ДТП образовался затор в обе стороны.

Снегопад в столице постепенно сходит на нет, а вместе с ним и плотные заторы на улицах города. По прогнозам, в ближайшее время на дорогах станет заметно свободнее, однако коммунальщики продолжают откапывать улицы, поэтому лучше пересесть на общественный транспорт.

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