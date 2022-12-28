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28 декабря, 19:45

Общество

Новости часа: ВСУ выпустили 34 снаряда из артиллерии калибра НАТО по ДНР 28 декабря

Новости часа: ВСУ выпустили 34 снаряда из артиллерии калибра НАТО по ДНР 28 декабря

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили 34 снаряда из артиллерии калибра НАТО по ДНР за час. Об обстрелах сообщили власти ДНР 28 декабря.

Минцифры проработает включение дополнительных ИТ-специальностей для отсрочки от службы. Сейчас данный список состоит из 75 специальностей.

Италия ввела обязательные тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая. Об этом решении сообщил местный Минздрав.

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