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Новости

28 декабря, 19:15

Политика

Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

Машину занесло на скользкой дороге на Тимирязевской улице

Новости часа: ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Новости часа: кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ

Пять автомобилей столкнулись на трассе А-108

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ореховомом бульваре в Москве

Новости часа: семь машин столкнулись на улице Вавилова в Москве

ДТП с участием 200 машин произошло в центральной части Китая

Новости часа: коммунальные службы рассказали о текущей работе на улицах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 4 снаряда. Об обстрелах рассказали власти ДНР.

Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Новогодний поезд "Иволга" запустили на МЦД-2. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.

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