Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 4 снаряда. Об обстрелах рассказали власти ДНР.

Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Новогодний поезд "Иволга" запустили на МЦД-2. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.