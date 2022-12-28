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Новости

28 декабря, 18:30

Общество

Новости часа: ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря

Новости часа: ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Новости часа: кабмин планирует удвоить выпуск автомобилей в РФ

Пять автомобилей столкнулись на трассе А-108

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Ореховомом бульваре в Москве

Новости часа: семь машин столкнулись на улице Вавилова в Москве

ДТП с участием 200 машин произошло в центральной части Китая

Новости часа: коммунальные службы рассказали о текущей работе на улицах Москвы

Авария с участием 7 автомобилей произошла на улице Вавилова в Москве

Спасатели локализовали пожар на заводе в Сергиевом Посаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря. Об обстрелах сообщили в ДНР.

Путин подписал закон о гарантиях прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

"Газпром" продолжает наращивать поставки газа в Китай. Об этом рассказал глава компании "Газпром" Алексей Миллер.

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