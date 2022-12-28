Новости часа: ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВС Украины дважды обстреляли Донецк из РСЗО в течение 28 декабря. Об обстрелах сообщили в ДНР.

Путин подписал закон о гарантиях прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

"Газпром" продолжает наращивать поставки газа в Китай. Об этом рассказал глава компании "Газпром" Алексей Миллер.