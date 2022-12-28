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Общество

Новости часа: семь машин столкнулись на улице Вавилова в Москве

Новости часа: семь машин столкнулись на улице Вавилова в Москве

ДТП с участием 200 машин произошло в центральной части Китая

Новости часа: коммунальные службы рассказали о текущей работе на улицах Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь машин столкнулись на улице Вавилова. Дептранс сообщил, что оперативные службы начали работать на месте ДТП.

Последствия снегопада ликвидируют в Москве. В комплексе горхозяйства рассказали, что ситуация в пешеходных зонах находится под особым контролем.

Марат Хуснуллин допустил возможность корректировки ставки по льготной ипотеке в 2023 году. Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года.

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