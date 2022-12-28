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Новости мира: в Венесуэле загорелся нефтеперерабатывающий завод

Новости мира: в Венесуэле загорелся нефтеперерабатывающий завод

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В Венесуэле загорелся нефтеперерабатывающий завод. Власти страны сообщили, что очаг возгорания возник в искусственном водоеме, который служит хранилищем для отходов. На данный момент он уже изолирован, а пламя локализовано. О пострадавших не сообщается.

В американском городе Буффало едва унялся рекордный снегопад, как на некоторые улицы вышли мародеры. Видеосъемки грабежей появились в соцсетях, после чего полиция заявила об арестах злоумышленников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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