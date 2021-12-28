На Саларьевской улице перевернулась машина

В Саларьеве произошла авария. Машина перевернулась на крышу и заблокировала проезд по нескольким полосам.

Видео прислали очевидцы. Предполагается, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.