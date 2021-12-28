Цех по производству поддельной икры обнаружили в Подмосковье

Цех по производству поддельной икры от выдуманного производителя обнаружили в Подмосковье. Фальсификат в банки расфасовывали сотрудники без медкнижек и разрешения на работу.

Полиция заглянула и на склады, и на производство, в итоге изъяли более четырех тонн уже упакованной продукции, больше двух тонн сырья и рулоны с этикетками.

Подделку продавали в Москве, Подмосковье и других областях. Трое работников цеха находятся под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.