Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Соловьева улучшилось

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева улучшилось. Об этом сообщили в Боткинской больнице, куда попал избитый спортсмен.

Раньше медики говорили о средней тяжести, сейчас самочувствие назвали удовлетворительным. Соловьев находится под наблюдением врачей уже неделю. В больнице он оказался после того, как около караоке-клуба заступился за свою девушку Анну Сидорову, к которой приставили два парня. В итоге дело закончилось дракой.

Нападавшие арестованы, это студенты-юристы. Им грозит до пяти лет колонии за умышленное причинение вреда здоровью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.