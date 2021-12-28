Полиция задержала трех подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

В Подмосковье полиция задержала троих мужчин, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве.

По данным следствия, они насильно посадили человека в машину и увезли его из города Дрезны в Орехово-Зуево. Там его избили и потребовали в течение двух недель отдать им крупную сумму денег. Позже мужчину отпустили. Пострадавший сразу обратился в полицию.

На данный момент двое подозреваемых находятся в следственном изоляторе, а третий – под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.

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