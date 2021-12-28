Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. В результате погиб пилот, а его пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Накануне днем экипаж вылетел осматривать нефтепровод. Перед тем, как связь с экипажем пропала, командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После крушения люди провели на 20-градусном морозе 10 часов, их нашли только ночью. Следователи устанавливают причины катастрофы.

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