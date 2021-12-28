Новости России: один человек погиб после жесткой посадки вертолета в Удмуртии

В Удмуртии врачи борются за жизнь пассажира вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в лесу. Пилот погиб – скончался от переохлаждения. После крушения люди провели на 20-градусном морозе 10 часов, пока их нашли спасатели. Накануне днем вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия проводил облет нефтепроводов в Удмуртии. Перед тем, как связь с экипажем пропала, командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Разбитую машину нашли только ночью. В поисках участвовали почти 300 человек и 80 единиц техники.



В Красноярском крае около 200 вахтовиков с золотодобывающего предприятия уже сутки сидят на берегу Енисея в поселке Подтесово. Рабочие не могут переправиться на другой берег, так как паром застрял среди льдин, и его работу остановили до конца зимы. Вахтовики провели ночь в своих машинах. Говорят, что просили о помощи местных чиновников, но безрезультатно. Глава района для переправы выделил вертолет, но только для местных жителей.



В Магнитогорске из-за проблем с электропроводкой сгорели два трамвая. Сначала из первого вагона полетели искры, а потом начался пожар. Огонь был настолько сильным, что от вагона мало что осталось. Более того, пламя перекинулось другой трамвай на той же остановке. Всех пассажиров успели эвакуировать, поэтому никто не пострадал. Как уже установили эксперты, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке в двигателе трамвая.

В Башкирии главы городов и районов юга республики сняли клип о своих достижениях. В стиле рэп о работе на благо народа рассказали в том числе мэры городов Стерлитамак и Салават. В песне чиновники упрекают руководителей на севере и западе республики в том, что об их достижениях никто не слышал. А вот юг Башкирии, по их словам, "всегда на коне". Творческий подход оценил глава республики Радий Хабиров. Он даже опубликовал видео в своих аккаунтах в социальных сетях.

Флеш-мобы с так называемыми автоелками организуют по всей стране. Так, в Калининграде полицейские выстроили дерево возле футбольного стадиона из патрульных машин. Три часа более 40 автомобилей парковали в заданном месте, а праздничной иллюминацией стали проблесковые маячки и аварийка.

Другую автоелку зажгли в Бурятии. В Улан-Удэ в форме новогоднего дерева выстроились 140 машин. На праздник вместе с дедом Морозом и Снегурочкой приехали с подарками и сотрудники ГИБДД. В конце был новогодний салют, осветивший конструкцию из машин.

Однако самой массовой получилась автоелка в Красноярске. Там собрали 465 автомобилей. Водители украсили машины гирляндами и выстроили их в форме праздничного дерева. При этом всем желающим места "на елке" не хватило. Часть автомобилей осталась стоять рядом в виде снежинок. Потом запустили фейерверк, а участников акции накормили пловом. Гости съели около тысячи порций.

В горах Сочи сняли на видео достаточно редкое явление – лентикулярные или, как их еще по-другому называют, линзовидные облака. Говорят, что они возникают на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха, и ,как правило, зависают над вершинами гор. Синоптики считают, что в этот раз линзовидные облака в Сочи появились из-за высокой влажности и сильного ветра.



Москвичи могут наблюдать парад планет и звездный дождь. После заката на небосклоне появляются все планеты, кроме Марса. Его видно только по утрам. Лучшим временем для наблюдений за небесными телами астрономы называют 17:00. После 18:00 Венера уходит за горизонт, в районе 19:00 скрывается Сатурн, а в 20:30 – Юпитер. Также в темное время можно будет заметить метеорный поток Квадрантиды. Его радиант находится в созвездии Волопаса, это в районе Большой Медведицы. Продлится небесное представление до Рождества.