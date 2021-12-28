Мотель сгорел на МКАД

Крупный пожар тушили несколько часов на 32-м километре Московской кольцевой. Там огонь охватил мотель. Людям пришлось спасаться бегством. Была опасность, что огонь может перекинуться на расположенную рядом автозаправочную станцию, поэтому на тушение отправляли все новые силы спасателей.

На западе столицы в аварии с пожаром пострадал водитель такси. ДТП случилось на 48-м километре Московской кольцевой дороге на развязке с Боровским шоссе и Озерной улицей. Свидетели рассказывают, что такси врезалась в стоящий грузовик. После этого одна из машин загорелась. Водителя легковушки успели вытащить из искореженного автомобиля. Сейчас пострадавшим таксистом занимаются врачи.

На 28-м километре Киевского шоссе столкнулись сразу 6 автомобилей. Все случилось на трассе в районе деревни Мешково. Кадры с места аварии выложили в Сеть водители. Движение в сторону Москвы было ограничено.