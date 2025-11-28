Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 ноября

Микроавтобус загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Из-за этого движение в районе происшествия было сильно затруднено. Автомобили стояли без движения.

Сильный пожар произошел в многоквартирном доме на юге Москвы. Огонь возник на улице Борисовские пруды. По информации очевидцев, загорелась квартира на 13-м этаже дома. Позднее пожарные потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал.

Похолодание наблюдается в столице. При этом температура воздуха в городе выше нормы. Синоптики обещают 2–4 градуса. В субботу, 29 ноября, осадков не ожидается.

