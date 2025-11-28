Российские туристы не пострадали во время наводнения на Шри-Ланке

Российские туристы не пострадали во время масштабного наводнения на Шри-Ланке и остаются в отелях, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Все экскурсионные программы приостановлены, при этом аннуляций туров не поступает.

Циклон "Дитва" уже четвертый день вызывает сильные наводнения и оползни, в результате которых погибли более 50 местных жителей. Власти закрыли госучреждения и школы, остановили движение поездов и перенесли десятки авиарейсов.

