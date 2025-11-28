Индивидуальный протез сделают мальчику, пострадавшему от взрыва купюры в Красногорске

Пострадавшему от взрывного устройства в Красногорске мальчику изготовят индивидуальный протез. Ребенка выписали из Детского научно-клинического центра имени Рошаля после почти трех недель лечения тяжелых повреждений кистей рук.

Как сообщила мама мальчика, сейчас начинается этап реабилитации и протезирования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.