28 ноября, 19:30Происшествия
Индивидуальный протез сделают мальчику, пострадавшему от взрыва купюры в Красногорске
Пострадавшему от взрывного устройства в Красногорске мальчику изготовят индивидуальный протез. Ребенка выписали из Детского научно-клинического центра имени Рошаля после почти трех недель лечения тяжелых повреждений кистей рук.
Как сообщила мама мальчика, сейчас начинается этап реабилитации и протезирования.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.