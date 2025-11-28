Новости мира: число жертв пожара в Гонконге достигло 128 человек

В Гонконге число жертв крупнейшего пожара возросло до 128 человек, еще 155 пострадали. Возгорание началось в жилом комплексе и стремительно распространилось по 7 высоткам из-за бамбуковых лесов и пенопластовых материалов.

В Таиланде мощное наводнение унесло жизни более 50 человек после рекордных ливней. На юге страны вода местами поднялась на 3 метра, количество пострадавших приближается к 2 миллионам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.