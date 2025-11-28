Фитнес-тренер умер, проводя эксперимент по похудению

Фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин на собственном примере показывал подписчикам, что похудеть сможет каждый. Для этого он набирал вес и снова сбрасывал его. Однако последний челлендж, который должен был стать очередным триумфом, обернулся трагедией – у 32-летнего спортсмена остановилось сердце.

Тренер был не первым, кто проводил такие эксперименты. Подобные опыты помогают блогерам увеличить аудиторию и вдохновить ее. Такой контент становится популярным, внимание аудитории резко растет.

