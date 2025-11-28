Количество погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94 человек

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94 человек. Большинство тел были найдены в двух зданиях из семи. Пострадали не менее 155 человек. Специалисты обследуют каждый метр сгоревших небоскребов.

Пожар начался в жилом комплексе из восьми высотных домов. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения ремонта.

