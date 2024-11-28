Новости регионов: обыски прошли у капитана судна, опрокинувшегося в Баренцевом море

Обыски прошли у капитана судна, которое опрокинулось в Баренцевом море. У него забрали документы. Также допросили свидетелей. Сейчас решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ранее сообщали, что у него в крови обнаружили алкоголь. Судно с туристами перевернулось во время прогулки по морю. Всех, кто находился на борту, удалось спасти.

"Роскосмос" показал, как снежная буря на Дальнем Востоке выглядит из космоса. В Благовещенске выпало рекордное количество осадков за почти 100 лет. В городе ввели режим ЧС. Хабаровск тоже утонул в снегу. Осадки не прекращались два дня. Коммунальщики не успевают чистить улицы, в городе коллапс. На скользких трассах происходят десятки аварий. В амурском МЧС создали мобильные группы для помощи на дорогах. За прошедшие сутки они больше 30 раз оказывали помощь застрявшим в снегу.

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