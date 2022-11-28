Новости часа: ДТП с пятью машинами произошло на Горьковском шоссе

ДТП с пятью машинами произошло на Горьковском шоссе. Там уже удалось восстановить движение в сторону области, в сторону же Москвы сохраняется затор.

На трассе М-7 "Волга" в районе Ногинска столкнулись два грузовика, микроавтобус и несколько легковых машин. Как минимум два человека пострадали.

В столице открылся ГУМ-Каток на Красной площади. Там прошла торжественная церемония. В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистики Гжели. А новый сезон традиционно открывается ледовым шоу фигуристки Татьяны Навки.

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