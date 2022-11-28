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Новости

28 ноября, 21:00

Происшествия

Новости часа: ДТП с пятью машинами произошло на Горьковском шоссе

Новости часа: ДТП с пятью машинами произошло на Горьковском шоссе

Момент массового ДТП на трассе М-7 "Волга" попал на видео

Массовая авария произошла на трассе М-9 в Подмосковье

Поезда МЦД-1 и Савеловского направления МЖД задерживаются из-за человека на путях

Фуры и автомобили столкнулись на Горьковском шоссе в районе Ногинска

Момент массового ДТП на Горьковском шоссе попал на видео

СК РФ будет просить об аресте женщины, насмерть сбившей мать с ребенком в СЗАО

Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Два человека пострадали в массовой аварии на автодороге М7 "Волга"

Торговый центр "Альбатрос" загорелся в Дмитрове

ДТП с пятью машинами произошло на Горьковском шоссе. Там уже удалось восстановить движение в сторону области, в сторону же Москвы сохраняется затор.

На трассе М-7 "Волга" в районе Ногинска столкнулись два грузовика, микроавтобус и несколько легковых машин. Как минимум два человека пострадали.

В столице открылся ГУМ-Каток на Красной площади. Там прошла торжественная церемония. В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистики Гжели. А новый сезон традиционно открывается ледовым шоу фигуристки Татьяны Навки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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