СК РФ будет просить об аресте женщины, насмерть сбившей мать с ребенком в СЗАО

Следственный комитет РФ попросит суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы. Также в прокуратуре заявили, что водитель была в состоянии наркотического опьянения – таковы результаты медицинского освидетельствования.

Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, выехал на тротуар и сбил людей вечером в воскресенье, 27 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.