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Новости

28 ноября, 17:30

Происшествия

СК РФ будет просить об аресте женщины, насмерть сбившей мать с ребенком в СЗАО

СК РФ будет просить об аресте женщины, насмерть сбившей мать с ребенком в СЗАО

Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Два человека пострадали в массовой аварии на автодороге М7 "Волга"

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Сбившая мать с детьми водитель находилась в состоянии наркотического опьянения

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СК попросит суд об аресте женщины, которая сбила мать и ребенка на улице Свободы

Новости часа: СК ходатайствует об аресте водителя Kia, сбившей мать с ребенком в СЗАО

Следственный комитет РФ попросит суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы. Также в прокуратуре заявили, что водитель была в состоянии наркотического опьянения – таковы результаты медицинского освидетельствования.

Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, выехал на тротуар и сбил людей вечером в воскресенье, 27 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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