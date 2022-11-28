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Новости

28 ноября, 17:30

Экономика

Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Два человека пострадали в массовой аварии на автодороге М7 "Волга"

Торговый центр "Альбатрос" загорелся в Дмитрове

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на Горьковском шоссе в Подмосковье

Москвичи попали в давку в гардеробе столичного клуба "Атмосфера"

Сбившая мать с детьми водитель находилась в состоянии наркотического опьянения

Пять машин столкнулись на Горьковском шоссе

СК попросит суд об аресте женщины, которая сбила мать и ребенка на улице Свободы

Новости часа: СК ходатайствует об аресте водителя Kia, сбившей мать с ребенком в СЗАО

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в состоянии наркотического опьянения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека пострадали в аварии из пяти автомобилей на Горьковском шоссе. Таковы данные МВД.

Суд изберет меру пресечения женщине, которая насмерть сбила мать с двумя детьми в СЗАО, 29 ноября. Об этом рассказали в СК РФ.

Первые шесть ресторанов "Вкусно – и точка" в аэропортах и на вокзалах откроют 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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