Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека пострадали в аварии из пяти автомобилей на Горьковском шоссе. Таковы данные МВД.

Суд изберет меру пресечения женщине, которая насмерть сбила мать с двумя детьми в СЗАО, 29 ноября. Об этом рассказали в СК РФ.

Первые шесть ресторанов "Вкусно – и точка" в аэропортах и на вокзалах откроют 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.