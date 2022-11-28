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Происшествия

СК попросит суд об аресте женщины, которая сбила мать и ребенка на улице Свободы

СК попросит суд об аресте женщины, которая сбила мать и ребенка на улице Свободы

Новости часа: СК ходатайствует об аресте водителя Kia, сбившей мать с ребенком в СЗАО

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Следственный комитет РФ попросит суд об аресте женщины, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе Москвы. Также в прокуратуре заявили, что водитель была в состоянии наркотического опьянения – таковы результаты медицинского освидетельствования.

Трагедия произошла на улице Свободы: автомобиль Kia, которым управляла подозреваемая, вылетел на тротуар и сбил пешехода с двумя детьми, один из которых был в коляске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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