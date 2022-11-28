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Новости

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Общество

Новости часа: СК ходатайствует об аресте водителя Kia, сбившей мать с ребенком в СЗАО

Новости часа: СК ходатайствует об аресте водителя Kia, сбившей мать с ребенком в СЗАО

Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в состоянии наркотического опьянения

Посетители концерта остались без курток в столичном клубе "Атмосфера"

Новости часа: Путин заявил о кризисе в международной торговле

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на северо-западе Москвы

Оползень сошел на похоронах в Камеруне

Стала известна возможная причина пожара в поликлинике на Каширском шоссе

Посетители концерта в столичном клубе "Атмосфера" остались без курток

Пожар произошел в поликлинике на Каширском шоссе

Мемориал появился на улице Свободы, где в ДТП погибли женщина и ребенок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК ходатайствует об аресте водителя Kia, которая насмерть сбила мать с ребенком на улице Свободы. ДТП произошло 27 ноября.

Папа Римский Франциск сообщил, что его визит в Киев возможен только при посещении и Москвы. Такое заявление появилось в СМИ.

Зима в Москве и области начнется с понижения температуры до -15 градусов в ночные часы. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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