Новости часа: СК ходатайствует об аресте водителя Kia, сбившей мать с ребенком в СЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК ходатайствует об аресте водителя Kia, которая насмерть сбила мать с ребенком на улице Свободы. ДТП произошло 27 ноября.

Папа Римский Франциск сообщил, что его визит в Киев возможен только при посещении и Москвы. Такое заявление появилось в СМИ.

Зима в Москве и области начнется с понижения температуры до -15 градусов в ночные часы. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.