Женщина, сбившая мать с детьми в Москве, находилась в состоянии наркотического опьянения

Женщина, задавившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении. Такое заявление сделала прокуратура Москвы. Уголовное дело передали в территориальный орган столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, действия 37-летней женщины можно квалифицировать, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Санкции по такой статье предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.