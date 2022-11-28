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Новости

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Политика

Новости часа: Москвичи несут цветы к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок

Новости часа: Москвичи несут цветы к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок

Самосвал врезался в здание на Дорожной улице в Москве

После концерта в московском клубе многие посетители остались без курток

Новости часа: прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок

Акция против антиковидных ограничений прошла в Пекине

Концерт закончился давкой в московском клубе "Атмосфера"

Новости часа: водитель, сбившая женщину с детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Пожар потушен на складе торгового комплекса в центре Омска

Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Ребенок пострадал при катании с горки у ЖК "Новые Ватутинки"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи несут цветы и игрушки к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок. Об этом рассказали очевидцы.

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ. Также не удается оплатить выставленный налоговый счет с помощью QR-кода через приложение Сбербанка.

МИД КНР отрицает разочарование жителей Китая антиковидными мерами, несмотря на протестные акции.

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