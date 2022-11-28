Новости часа: Москвичи несут цветы к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи несут цветы и игрушки к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок. Об этом рассказали очевидцы.

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России недоступен из-за технических работ. Также не удается оплатить выставленный налоговый счет с помощью QR-кода через приложение Сбербанка.

МИД КНР отрицает разочарование жителей Китая антиковидными мерами, несмотря на протестные акции.