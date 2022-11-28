После концерта в московском клубе многие посетители остались без курток

Концерт в московском клубе "Атмосфера" едва не закончился трагедией. После выступления толпа посетителей разом хлынула за своими куртками. В гардеробе образовалась давка.

Пытаясь справится с беспорядком, владельцы просто закрыли в здании более тысячи человек. Подростки провели взаперти несколько часов. Когда зрителей выпустили, многие вышли в чужих вещах или и вовсе без курток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.