Новости часа: прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокурор просит для стрелявшего в пермском вузе Тимура Бекмансурова пожизненный срок. Прокурор добавил, что он представляет "исключительную опасность" для общества.

В Китае обновился рекорд по заболевшим COVID-19: более 40 тысяч человек за сутки. Об этом сообщили власти страны.

Мэр Киева не исключил частичной эвакуации жителей в пригород. Такое сообщение появилось на сайте РИА Новости.