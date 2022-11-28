Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

В мире

Новости часа: прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок

Новости часа: прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок

Акция против антиковидных ограничений прошла в Пекине

Концерт закончился давкой в московском клубе "Атмосфера"

Новости часа: водитель, сбившая женщину с детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Пожар потушен на складе торгового комплекса в центре Омска

Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Ребенок пострадал при катании с горки у ЖК "Новые Ватутинки"

Пожар произошел на складе торгового комплекса в центре Омска

Самолет застрял в линии электропередач в США

Пума сбежала из коттеджа в Ленобласти и напала на собаку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокурор просит для стрелявшего в пермском вузе Тимура Бекмансурова пожизненный срок. Прокурор добавил, что он представляет "исключительную опасность" для общества.

В Китае обновился рекорд по заболевшим COVID-19: более 40 тысяч человек за сутки. Об этом сообщили власти страны.

Мэр Киева не исключил частичной эвакуации жителей в пригород. Такое сообщение появилось на сайте РИА Новости.

Читайте также
происшествиярегионыза рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика