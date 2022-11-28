Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Общество

Новости часа: водитель, сбившая женщину с детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Новости часа: водитель, сбившая женщину с детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Пожар потушен на складе торгового комплекса в центре Омска

Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Ребенок пострадал при катании с горки у ЖК "Новые Ватутинки"

Пожар произошел на складе торгового комплекса в центре Омска

Самолет застрял в линии электропередач в США

Пума сбежала из коттеджа в Ленобласти и напала на собаку

Новости регионов: торговый центр загорелся в Омске

Администрация столичного клуба заблокировала выход для посетителей из-за давки

Новости мира: число жертв оползня на итальянском острове Искья увеличилось до 10

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой. Об этом заявили в ТАСС.

Часть автомобилей "Москвич" 2023 года выпуска направят на обновление каршеринга в столице. Такой информацией поделился Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра 30 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Читайте также
происшествияДТПтранспортавтообществопогодавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика