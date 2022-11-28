Новости часа: водитель, сбившая женщину с детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой. Об этом заявили в ТАСС.

Часть автомобилей "Москвич" 2023 года выпуска направят на обновление каршеринга в столице. Такой информацией поделился Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до утра 30 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр.