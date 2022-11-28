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Происшествия

Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

Водитель, сбившая женщину с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой

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Устроившая смертельное ДТП на северо-западе Москвы заявила, что ей стало плохо за рулем

Женщина, которая сбила мать с двумя детьми в Москве, в момент ДТП была трезвой. Об этом сообщили в правоохранительных органах. В данный момент следователи выясняют из-за чего водитель потеряла управление и выехала на тротуар.

В результате ДТП погибли женщина-пешеход и ее 4-летний сын, 11-месячная девочка госпитализирована. В отношении находившейся за рулем возбуждено уголовное дело о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшее смерть двух лиц. Водителя задержали, ей грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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