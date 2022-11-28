Пожар произошел на складе торгового комплекса в центре Омска

В Омске загорелся торговый центр "Триумф". На данный момент спасателям удалось локализовать пожар на площади в 1 350 квадратных метров.

На месте работают более 120 сотрудников МЧС и 22 пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание случилось в ночь на 28 ноября, когда в торговом центре была только охрана. Сообщают, что сначала огонь появился на складе, который расположен на первом этаже здания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.