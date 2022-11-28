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Новости регионов: торговый центр загорелся в Омске

Новости регионов: торговый центр загорелся в Омске

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В Омске загорелся торговый центр "Триумф". На данный момент спасателям удалось локализовать пожар на площади в 1 350 квадратных метров. На месте работают более 120 сотрудников МЧС и 22 пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание случилось ночью, когда в торговом центре, кроме охраны, никого не было.

В Сочи ликвидируют последствия потопа, где в прошедшие выходные прошли мощные ливни. Дороги размыло, поэтому машины передвигались с трудом. Больше всего от непогоды пострадали Хостинский и Центральный районы. В Лазаревском потоки воды разрушили переправу через ручей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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