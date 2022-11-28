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Новости мира: число жертв оползня на итальянском острове Искья увеличилось до 10

Новости мира: число жертв оползня на итальянском острове Искья увеличилось до 10

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Число жертв оползня в Италии увеличилось до семи. Как сообщили власти Неаполя, продолжаются поиски пяти пропавших без вести. В субботу, 26 ноября, на острове Искья прошли мощные ливни, они и вызвали наводнения и оползни. Потоки воды и грязи уносили в море автомобили, а более 200 человек лишились своих домов. Власти Италии объявили на острове режим чрезвычайной ситуации.

Тысячи человек вышли на улицы Шанхая и Пекина. В Китае в данный момент набирают силу массовые протесты против антиковидных мер. Местные жители недовольны политикой нулевой терпимости, они требуют отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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