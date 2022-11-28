Футбольные фанаты сборной Марокко разгромили центр Брюсселя

Футбольные фанаты разгромили центр Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией на чемпионате мира по футболу. Свою радость они выразили поджогами, нападениями на магазины и стычками с полицией.

Полиции удалось задержать около 10 человек. В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро резко осудил беспорядки и заявил, что футбол должен быть праздником, а насилие в таких обстоятельствах неуместно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.