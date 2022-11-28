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Футбольные фанаты сборной Марокко разгромили центр Брюсселя

Футбольные фанаты сборной Марокко разгромили центр Брюсселя

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Футбольные фанаты разгромили центр Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией на чемпионате мира по футболу. Свою радость они выразили поджогами, нападениями на магазины и стычками с полицией.

Полиции удалось задержать около 10 человек. В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кро резко осудил беспорядки и заявил, что футбол должен быть праздником, а насилие в таких обстоятельствах неуместно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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