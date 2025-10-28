Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку своего похищения. Спортсмен сообщил, что находится в безопасности и поблагодарил болельщиков за поддержку.

По словам Мостового, после инцидента он был в шоковом состоянии, но старался не паниковать. Футболист указал, что пока не может раскрывать детали происшествия, поскольку ведется следствие.

По данным правоохранителей, после неудачного нападения на спортсмена эта же преступная группа похитила предпринимателя, потребовав выкуп в 10 миллионов рублей. Подозреваемые были задержаны.

