Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 11:30

Происшествия

Новости мира: наводнение произошло после ливней во Флориде

Новости мира: наводнение произошло после ливней во Флориде

Новости регионов: 2 человека погибли после падения плавучего крана в Севастополе

30 млн рублей украли из припаркованного у ТЦ автомобиля на Алтуфьевском шоссе

Последователь пикап-коуча Алекса Лесли получил срок за домогательства к девушкам

На западе Турции произошло второе за 48 часов землетрясение

Собянин: еще один БПЛА уничтожен на подлете к Москве

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

"Московский патруль": полиция задержала курьера телефонных мошенников в столице

"Московский патруль": 16 приговоров вынесено в отношении пассажиров транспорта в Москве

"Московский патруль": суд приговорил последователя блогера Лесли к заключению в колонии

В американском штате Флорида произошло наводнение после мощных ливней. Сильнее всего пострадал север острова Мерритт – за 6 часов там выпало 35 сантиметров осадков. Затоплены жилые дома, дороги и парковки, десятки машин утонули. На местном аэродроме самолеты теперь передвигаются по взлетно-посадочным полосам словно лодки.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались в Стамбуле, Измире и других городах. Эпицентр находился на западе страны. В провинции Балыкесир обрушились четыре здания, в том числе магазин. Как сообщают местные СМИ, жертв удалось избежать. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции внимательно следят за развитием ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика