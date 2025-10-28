Новости мира: наводнение произошло после ливней во Флориде

В американском штате Флорида произошло наводнение после мощных ливней. Сильнее всего пострадал север острова Мерритт – за 6 часов там выпало 35 сантиметров осадков. Затоплены жилые дома, дороги и парковки, десятки машин утонули. На местном аэродроме самолеты теперь передвигаются по взлетно-посадочным полосам словно лодки.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощущались в Стамбуле, Измире и других городах. Эпицентр находился на западе страны. В провинции Балыкесир обрушились четыре здания, в том числе магазин. Как сообщают местные СМИ, жертв удалось избежать. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции внимательно следят за развитием ситуации.

