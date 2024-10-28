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Новости

28 октября, 22:30

Происшествия

Новости регионов: видео аварийной посадки Ан-2 в Ставрополье появилось в Сети

Новости регионов: видео аварийной посадки Ан-2 в Ставрополье появилось в Сети

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Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставрополье появилось в Сети. Водитель заснял, как воздушное судно низко планирует над трассой, почти касаясь фонарей вдоль дороги. По данным МЧС, в результате инцидента пострадали 4 человека.

Минспорт предложил выплатить российским теннисисткам по 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными российскими призерами Игр. Они завоевали серебро в парном разряде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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