Новости регионов: видео аварийной посадки Ан-2 в Ставрополье появилось в Сети

Видео аварийной посадки Ан-2 в Ставрополье появилось в Сети. Водитель заснял, как воздушное судно низко планирует над трассой, почти касаясь фонарей вдоль дороги. По данным МЧС, в результате инцидента пострадали 4 человека.

Минспорт предложил выплатить российским теннисисткам по 2,5 миллиона рублей за серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными российскими призерами Игр. Они завоевали серебро в парном разряде.

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