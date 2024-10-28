Новости регионов: крупный пожар произошел на рынке в центре Воронежа

В центре Воронежа произошел пожар на Кольцовском рынке. К этой минуте огонь потушили, сообщили в МЧС. Пожар занял весь павильон – почти 1,5 тысячи "квадратов". По предварительной информации, пострадавших нет. Специалисты выясняют причину ЧП.

Тем временем в Уфе мужчина спас собаку. Ребенок возвращался с прогулки с животными и зашел в лифт. Одна из собак выбежала из него перед закрытием дверей. В итоге лифт начал подниматься, а поводок – тянуть собаку наверх за ошейник. Случайный прохожий успел быстро отреагировать и отцепить поводок.

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